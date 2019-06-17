ليكرز يضم أنطوني ديفيس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف لوس أنجليس ليكرز، الأضواء من تورونتو رابتورز المتوج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، إذ تصدر ممثل ولاية كاليفورنيا عناوين الصحف بتعاقده مع لاعب ارتكاز نيو أورليانز بيليكانز أنطوني ديفيس، معلناً بدء المناورات الكبرى في سوق الانتقالات.

وبعد انقضاء أقل من عام على تعاقده مع «الملك» ليبرون جيمس من كليفلاند كافالييرز، نجح ليكرز في الظفر بثاني أكبر صفقة في الدوري بتعاقده مع ديفيس، وعلى رغم أن الإعلان عن هذه الصفقة لم يتم رسمياً بعد، لكن وسائل الإعلام، خصوصاً صحيفة «لوس أنجليس تايمز» وقناة «إي إس بي إن»، أكدت أن ليكرز وبيليكانز توصلا إلى اتفاق حول صفقة تبادلية كبيرة.