الارجنتين تخسر اولى مبارياتها امام كولومبيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

تلقى المنتخب الأرجنتيني خسارة مخيبة للأمال على يد نظيره المنتخب الكولومبي , في اللقاء الذي أقيم صباح الاحد على ملعب ” أرينا فونتي نوفا ” في مدينة سالفادور البرازيلية بنتيجة 2-0 , في الجولة الأولى من دور المجموعات بكوبا أمريكا .

ورفع المنتخب الكولومبي رصيد الى 3 نقاط في صدارة المجموعة , بينما تجمد رصيد الأرجنتين بدون نقاط , على أن يلعب المنتخب القطري مساء اليوم أمام نظيره منتخب البارجواي في نفس الجولة .

وسجل المنتخب الكولومبي هدف التقدم عن طريق ( روجير مارتينيز ) بعد كرة طولية وصلت الى روجير على الرواق الأيسر قبل أن يدخل منطقة الجزاء بمهارة ثم سدد كرة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة ” 71 ” .

وفي الدقيقة ” 86 ” سجل المنتخب الكولومبي هدف ثاني عن طريق البديل ( دوفان زاباتا ) بعد كرة وصلت الى ليرما على الرواق الأيسر قبل أن يرسل كرة عرضية أرضية حولها زاباتا في الشباك , لينتهي اللقاء 2-0 لكولومبيا .