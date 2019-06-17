نبيل الحلفاوي : مروان بتاع زمان.. ما تقوليش محطة وكلام فارغ

رضا علي نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة اشاد فيها باللاعب مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني بعد مبارة امس . وكتب " الحلفاوي " قائلا : مروان بتاع زمان.. ما تقوليش محطة وكلام فارغ. Advertisements وتابع : تسديد على المرمى مرتين في دقيقة واحدة بالقدم وبالرأس. ثم تسديدة رائعة بهدف. مضيفا : قلت هو رقم 1 في رأس الحربة.. وقالوا ما قالوا.. وكان الرد في الملعب.

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