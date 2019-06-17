محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
ومع بداية المباراة ضغط منتخب اوروجواي بشكل قوي لتسجيل هدف التقدم مبكرا، ليترجم ذلك الضغط لهدف في الدقيقة 6 عن طريق اللاعب لوديرو، بعدم استلامه تمريرة سحرية من سواريز حولها بتسديدة قوية للشباك.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه كوينتيرو، لاعب الإكوادور بسبب تدخله بعنف ضد لوديرو، الأمر الذي جعل الحكم يلجأ لتقنية الفيديو ليصدر قراره في النهاية، ليكمل منتخب الإكوادور المباراة بعشرة لاعبين.
وسجل المهاجم أديسون كافاني الهدف الثاني لمنتخب أوروجواي في الدقية 32، بعرضية من جودين يحولها على الطائر كافاني لهدف ثاني لمنتخب بلاده.
وجاء الهدف الثالث لمنتخب اوروجواي عن طريق المهاجم لويس سورايز في الدقيقة 44، بعد عرضية استغل سقطوها داخل منطقة جزاء الإكوادور ليسددها بقدمه في الشباك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. 3 أهداف وبطاقة حمراء بملخص الشوط الأول لمباراة أوروجواي والإكوادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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