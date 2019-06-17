أجيري: تجربتي تنزانيا وغينيا كافيتين.. واستقريت على تشكيل لقاء الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أهم مكاسب المباريات الودية التي خاضها الفراعنة أمام كل من تنزانيا وغينيا، استعداد لأمم أفريقيا 2019.

وحقق المنتخب المصري فوزًا معنويًا على حساب المنتخب الغيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" ضمن التحضيرات النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال أجيري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر تويتر:" منتخب مصر امتلك 19 محاولة للتسجيل في مباراته الأولى أمام تنزانيا، كما أن مواجهة غينيا شهدت العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة حصة الأهداف".

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وأضاف:"هدف منتخب غينيا جاء بسبب خطأ دفاعي، لكن رغم الهدف عاد منتخب مصر للمباراة بقوة وفاز بثلاثة أهداف".

وأوضح:" تجربتي تنزانيا وغينيا الوديتين كافيتين للإعداد لكأس أفريقيا المقرر أن تنطلق خلال أيام".

وأتم مدرب منتخب مصر تصريحاته:" استقريت على التشكيل الأساسي لمنتخب مصر الذي سيخوض مواجهة الافتتاح أمام زيمبابوي المقرر لها الجمعة المقبل".

ومن المقرر أن تنتطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل بلقاء المنتخب المصري أمام نظيره الزيمبابوي في إطار مباريات الجولة الأولى.