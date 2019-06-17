دونجا: صلاح رمزًا لمصر.. وأجيري أبلغنا أن مواجهة غينيا لن تكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط منتخب مصر، أن نتيجة مواجهة غينيا جاءت إيجابية كما كان الأداء طوال اللقاء.

وحقق المنتخب المصري فوزًا معنويًا على حساب المنتخب الغيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" ضمن التحضيرات النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" استطعنا أن نخرج بنتيجة إيجابية من مواجهة غينيا، كما أننا قدامنا أداء قوي".

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وأضاف:" أجيري، مدرب منتخب مصر، أبلغنا أن مواجهة غينيا ستكون قوية، لأن الفريق الخصم يملك العديد من اللاعبين المميزين".

وأوضح، أن نزول محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال الشوط الثاني من مواجهة مصر وغينيا أضاف لهم الكثير من القوة.

وأتم دونجا تصريحاته:" محمد صلاح رمز كبير لمصر كلها واضافة لينا وظهر بشكل جيد جدا".

ومن المقرر أن تنتطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل بلقاء المنتخب المصري أمام نظيره الزيمبابوي في إطار مباريات الجولة الأولى.