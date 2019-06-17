استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.. مصر تضرب غينيا بثلاثية

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو، سجل للفراعنة مروان محسن في الدقيقة 11، أحمد علي في الدقيقة 78، عمر جابر في الدقيقة 86، بينما سجل هدف غينيا الوحيد سوري كابا في الدقيقة 63، وتوجد مصر في المجموعة الأولى للبطولة، إلى جانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي منتخب غينيا، مع نقل الكرة بشكل رائع ومنظم، بينما سيطرت حالة من عدم التركيز على لاعبي الفراعنة، وعلى عكس سير اللقاء تمكن مروان محسن من افتتاح التسجيل لمصر في الدقيقة 11 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعدها حاول المنتخب الغيني معادلة النتيجة إلا أن دفاع الفراعنة كان بالمرصاد وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف. في الشوط الثاني وبعد مرور ربع ساعة استغل لاعبو غينيا خطأ ساذجا من عمر جابر الذي مرر الكرة لزميله باهر المحمدي الذي فشل في استلام الكرة ليخطفها سوري كابا مهاجم المنتخب الغيني ويحرز هدف التعادل. بعدها كثف الفراعنة من ضغطهم من أجل تسجيل الهدف الثاني ودخل محمد صلاح المباراة، وسجل أحمد علي الهدف الثاني في الدقيقة 87، وواصل الفراعنة محاولاتهم على مرمى غينيا وتمكن عمر جابر من تسجيل الهدف الثالث.

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