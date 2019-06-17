كوبا اميركا: تعادل مثير لـ قطر امام الباراغواي

ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثانية ل​بطولة كوبا اميركا لكرة القدم​، خطف ​منتخب قطر​ تعادلاً مهماً في المباراة التي جمعته امام الباراغواي، وانتهت هذه المواجهة بواقع 2 – 2.

تمكن ​منتخب الباراغواي​ من الدخول الى مجريات اللقاء بحماس كبير حيث تحصلوا على ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه اللاعب القطري بيدرو ميغيل ميغويل، لينجح اللاعب اوسكار كاردوزو من افتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة، وذلك قبل ان يتمكن زميله ديرليس غونزاليس من تعزيز النتيجة بعد ان احرز الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد تمريرة حاسمة من زميله ميغيل الميرون، بينما احرز النجم المعز علي عبدالله الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 68، وليحرز لاعب الباراغواي رودريغو روغاس هدف في مرماه عن طريق الخطأ ليمنح منتخب قطر نقطة ثمينة في ترتيب المجموعة.

يذكر ان كولمبيا كانت قد حققت الفوز على الارجنتين ضمن منافسات المجموعة نفسها وبواقع 2 – 0.