إيطاليا تهزم إسبانيا بثلاثية في افتاح بطولة أوروبا تحت الـ21 عامًا

فاز منتخب ايطاليا للشباب علي نظيره اسبانيا بثلاثة اهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد ضمن الجولة الاول من بطولة اوروبا تحت الـ21عاما المقامه بايطاليا .

,سجل اهداف المنتخب الايطالي فيدريكو كييزا ، فيدريكو كييزا ، لورينزو بيليجريني في الدقائق 36،64 ،82 بينما سجل هدف المنتخب الاسباني داني سيبايوس في الدقيقة 9

وبهذه النتيجه يحصد المنتخب الايطالي النقطة الثالث يحتل بها المركز الاول في ترتيب المجموعه بينما يتجمد رصيد المنتخب الاسباني بدون نقاط يتزيل بها المجموعه وتضم المجموعه بولندا في المركز الثاني وبلجيكا في المركز الثالث .

