عبد المنصف: انضمام حراس الأهلي والزمالك للمنتخب باستمرار أمر طبيعي

يرى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، أن وجود حراس من الأهلي والزمالك في منتخب مصر بشكل مستمر أمر طبيعي. قال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج "الماتش"على قناة صدى البلد: "حراس الأهلي والزمالك دائمي المشاركة في بطولات أفريقية وعربية مع القطبين، وبالتالي فإن لهما أفضلية في قناة صدى البلد: "حراس الأهلي والزمالك دائمي المشاركة في بطولات أفريقية وعربية مع القطبين، وبالتالي فإن لهما أفضلية فياللعب مع منتخب مصر لأن خبراتهم تكون أكبر من أقرانهم". وواصل أنه عاش هذه الأجواء عندما كان حارسًا في مرمى الزمالك، مشيرًا إلى أن باقي حراس الدوري يخوضون مباريات محلية فقط في الدوري أو كأس مصر.

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