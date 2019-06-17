شاهد.. المعز علي أول لاعب عربي وأسيوي يسجل بكأس كوبا أميركا

أصبح القطري المعز على أول لاعب عربي وأسيوي يسجل هدفًا في كأس كوبا أميركا، بعدما استطاع تسج الهدف الأول للمنتحب العنابي أمام باراجواي.
وتعادل منتخبا قطر وباراجواي بهدفي لكل منهمافي المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب ماراكانا بالبرازيل في الجولة الأولي من مرحلة المجموعات بالبطولة.
وسجل المعز على ذو الأصول السودانية
ويشارك منتخبي قطر واليابان في كأٍ أمريكا الجنوبية بصفقتهما بطل ووطيف كأس أمم أسيا النسخة الماضية.
شاهد أهداف المباراة :
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