شاهد..محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

تقدم المنتخب الوطني على نظيره الغيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة لكأسأمم أفريقيا 2019.
صنع محمد صلاح الهدف الثاني لأحمد علي مهاجم المنتخب الوطني، حيث راوغ صلاح حارس المنتخب الغيني،
واحتفل محمد صلاح بطريقته الخاصة، بعد هدف التقدم، حيث قام بتوقيع اسمه على "كاميرا" التي بالملعب محتفلًا بهدف التقدم، وعيد ميلاده أيضًا الذي كان أمس.
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