النني وأحمد علي تنازلوا عن الشارة لمحمد صلاح

حل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني بديلًا، في المباراة الجارية حاليًا بين منتخب مصر وغينيا، وديًا ضمن استعدادات الفراعنة لكأس أمم أفريقيا 2019.

ودخل صلاح بديلًا بعد خروج وليد سليمان في الدقيقة 62، وأعطى سليمان قائد

المنتخب ، شارة القيادة لصلاح، بعدما قرر محمد النني وأحمد علي التنازل عنها في حال نزول صلاح للمشاركة في مباراة اليوم.

لتكون تلك المرة الأولى التي يرتدي فيها صلاح شارة

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القيادة منذ إنضمامه للمنتخب الوطني الأول.

الجدير بالذكر أن صلاح صنع هدفين منذ قليل للمنتخب الوطني بعد دخوله ، كان الهدف الثاني الذي صنعه بعدما راوغ حارس مرمى المنتخب الغيني ويسددها جانبية، ليخطفها أحمد علي مسجلًا الهدف الثاني، ثم صنع الهدف الثالث، بعد تمريرة رائعة لعمر جابر ليسجل الهدف الثالث.