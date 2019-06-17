تمكن المنتخب المصري من تعزيز تقدمه أمام نظيره الغيني لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس أمم إفريقيا. على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس أمم إفريقيا. جاء الهدف في الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة من جانب محمد صلاح إلى زميله عمر جابر الذي بدوره سدد الكرة لقوة لتصطدم بمدافعي غينيا وتسكن مرمي الأخير. شاهد الهدف :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مصر تعزز تقدمها بهدف ثالث أمام غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.