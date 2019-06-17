رياضة | طنطا يقيم حفلا لصرف مستحقات اللاعبين بمناسبة الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يقيم حفلا لصرف مستحقات اللاعبين بمناسبة الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم نادي طنطا الرياضي الأحد، حفل تكريم بقاعة المؤتمرات بالمبني الإجتماعي للنادي، وذلك لتهنئة لاعبي الفريق والجهاز الفني بمناسبة الصعود للدوري الممتاز.

الحقل جاء بحضور فايز عريبي رئيس النادي ومجلس الإدارة، وقيادات محافظة الغربية، وشهد الحفل صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، والجهاز الفني والإداري، عن الموسم المنقضي، كما شهد الحفل تناول الجميع وجبة العشاء.

وكان طنطا قد تعاقد مع 4 لاعبين ضمن استعدادات الفريق لدوري الأضواء، وهم أحمد فهمي، وجون مانجا، ومحمود مصطفي، ومحمود مصطفي مودي، وأحمد العش.