رياضة | مفاجأة كبرى.. مبابي ينتقل إلى هذا الفريق (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة كبرى.. مبابي ينتقل إلى هذا الفريق (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة يُقال إنها من تقديم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان كصفقة لنادي ليفربول الانجليزي.

وبات مبابي "تريند" على موقع التواصل تويتر حيث يتوقع البعض أن يدخل نادي ليفربول سباق التعاقد مع مبابي في ظل اهتمام أندية مثل يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد.

وزادت الشكوك حول مفاوضات مبابي وليفربول بعد أن ظهر اللاعب في الولايات المتحدة رفقة أسطورة التنس ليبرون جيمس أحد ملاك الريدز والذي يملك حصة في النادي بنسبة (2%).

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وأصبح مستقبل مبابي مع باريس غامضاً بعض الشيء بعد تصريح وتحذير ناصر الخليفي الأخير حيث قال: "لن نقف أمام أحد أين كان، من يريد المغادرة فالأبواب مفتوحة وعلى اللاعبين أن يتحملوا المسؤولية في النادي".

ويلقي مبابي اهتماماً كبيراً من نادي ريال مدريد حيث طلب مواطنه زين الدين زيدان مدرب الأبيض التعاقد مع اللاعب بالإضافة للصفقات الجديدة من أجل إعادة هيكلة تشكيلة الفريق.

وكان اللاعب قد خرج في تصريحات سابقة مؤكداً أن اللاعب مع ريال مدريد يعد حلم طفولته لتفتح تلك التصريحات الباب لشائعات رحيله عن باريس سان جيرمان.

والجدير بالذكر أن مبابي انتقل لباريس سان جيرمان من موناكو في موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء وبالفعل ناصر الخليفي رئيس النادي الباريس تدخل واشترى عقد اللاعب ليصبح أغلى مراهق في العالم.