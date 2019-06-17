رياضة | بودولسكي يكشف تطورات الجراحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بودولسكي يكشف تطورات الجراحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق لوكاس بودولسكي، أنه ما زال بحاجة لبعض الراحة والغياب عن ملاعب كرة القدم بعد الجراحة التي أجراها بأحد مستشفيات كولونيا.

وأوضح بودولسكي مهاجم فيسيل كوبي الياباني، في تغريدة على تويتر اليوم الأحد، "نجحت الجراحة التي أجريتها. والآن، سيحتاج التعافي لبعض الوقت. أتمنى أن أصبح بحال جيدة في أسرع وقت".

ونشر بودولسكي صورتين له على تويتر، حيث ظهرت الضمادة حول رأسه وهو على سرير المستشفى.

وفي غياب بودولسكي عن صفوف الفريق، حقق كوبي فوزاً ثميناً بقيادة مديره الفني الجديد الألماني تورستن فينك على فريق إف سي طوكيو 1-0 ليتقدم إلى المركز الحادي عشر في الدوري الياباني.