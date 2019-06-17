رياضة | عبد المنصف: محمد الشناوي حارس منتخب مصر في أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المنصف: محمد الشناوي حارس منتخب مصر في أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، هو الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر في أمم أفريقيا.

قال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "كحارس مرمى، عندما يشرك المدرب حارسين على شوطين في مباراة، ثم الحارس الثالث في لقاء كامل بمفرده، فإن هذا الحارس يكون هو الأقرب للمشاركة أساسيًا في البطولة".

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كان أحمد الشناوي ومحمود جنش شاركا في ودية تنزانيا، بينما شارك محمد الشناوي في ودية منتخب مصر مع غينيا بالكامل.

وتابع: "كنت أرى أن أحمد الشناوي أسهمه أكبر في المشاركة مع المنتخب خاصة وأنه قدم مستوى مميز مع بيراميدز مؤخرًا، لكن المدربين وجهة نظرهم مختلفة".

ولفت إلى أن محمود عبد الرحيم جنش قريب من المشاركة في اي وقت، مشيرًا إلى أن جنش وأحمد ومحمد الشناوي يستحقون الانضمام للمنتخب.