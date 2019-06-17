رياضة | كريم شحاتة يكشف نقاط دفاع المنتخب في ودية غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم شحاتة يكشف نقاط دفاع المنتخب في ودية غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن تجربة ودية غينيا مفيدة وقوية للغاية بالنسبة لمنتخبنا الوطني خاصة وأن منتخب غينيا أقوى من تنزانيا الذي واجهه منتخبنا الوطني في الودية الأولى استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "عمق دفاع المنتخب كان يعاني من مشاكل في ودية غينيا بسبب غياب الانسجام بين الثنائي باهر المحمدي والونش ولكن المنتخب من الناحية الهجومية كان جيد جدا خاصة بعد نزول محمد صلاح بالشوط الثاني ".

ونجح المنتخب المصري في الفوز باللقاءين الوديين الذي خاضهما أمام كل من تنزانيا وغينيا، حيث فاز الفريق في اللقاء الأول بهدف دون رد أحرزه اللاعب أحمد المحمدي، وفي اللقاء الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزهما كل من مروان محسن وأحمد علي، و عمر جابر.