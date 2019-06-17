رياضة | أول تعليق من أجيري بعد الفوز على غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أجيري بعد الفوز على غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق خافيير أجيرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على أداء ونتيجة المباراة الودية التى جمعته مساء اليوم أمام غينيا علي ملعب استاد برج العرب وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الاستعدادات لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 29 يوليو المقبل.

قال أجيرى في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :"اعتقد أن المباراة كانت قوية من الناحية البدنية وهى من اقوى المباريات التى خاضها المنتخب في الفترة الاخيرة".

وأضاف أجيرى : "بلاشك ان هدف المنتخب الغيني جاء من خطأ في تمريرة الكرة وهذه كرة القدم دائما ما تأتي الاهداف من اخطاء".

وتابع: "عقب الهدف عدنا للمباراة قبل ان نؤكد الفوز بهدف ثالث".

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واصل أجيرى تصريحاته مؤكدا أن مباراة غينيا مفيدة للغاية، وقال:"استفدنا من تلك التجربة فقد قمنا بتجربة لاعبين في أكثر من مركز وهو امر مرضي للجهاز الفنى".

وأشار إلى أنه بنسبة كبيرة استقر علي التشكيل الأساسي الذى يخوض به مواجهة زيمبابوي في افتتاح المونديال الأفريقي.

وأوضح أنه حقق أقصى استفادة من مباراتى تنزانيا وغينيا الوديتين كما يعتقد أنهما كافيتين فيما يتعلق بالإعداد للبطولة.

وكشف عن أن منتخب مصر أمتلك 19 محاولة للتسجيل في مباراته الأولى أمام تنزانيا كما أن مواجهة غينيا اليوم شهدت العديد من الفرص التى كانت كفيلة بزيادة الأهداف.