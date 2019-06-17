رياضة | مروان محسن.. "في كل مرة تسلم الجرة بهدف أمم إفريقيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروان محسن.. "في كل مرة تسلم الجرة بهدف أمم إفريقيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتاد مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر تسجيل الأهداف في البروفة الأخيرة لمنتخب مصر دائمًا قبل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، ويكون هذا الهدف بمثابة طوق النجاة بالنسبة له والذي يمنحه "صك" قيادة هجوم الفراعنة بالبطولة.

قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 تعرض مروان محسن لإنتقادات قوية بسبب تراجع مستواه واهداره للفرص باستمرار وقلة انتاجه التهديفي، ولكنه في البروفة الأخيرة للمنتخب قبل البطولة أمام منتخب تونس نجح في إحراز هدفًا وقاد مصر للفوز 1/0، ليحجز مكانًا في التشكيلة الأساسية للفراعنة بالبطولة وشارك في 4 مباريات، ولكنه تعرض للإصابة أمام بوركينا فاسو في نصف النهائي.

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عادت الإنتقادات تطارد مروان محسن هذا العام وقبل إنطلاق النسخة الجديدة من بطولة أمم إفريقيا، ولكن عاد الحظ ليسانده مجددًا، ونجح مهاجم الأهلي في الظهور بأداء جيد في المباراة الودية الأخيرة للفراعنة قبل البطولة القارية وذلك أمام منتخب غينيا وسجل الهدف الأول للمنتخب وقاده للفوز بنتيجة 3/1 ليصبح صاحب الحظوظ الأوفر لقيادة هجوم الفراعنة بالبطولة.

يذكر أن مروان محسن سجل 7 أهداف بقميص منتخب مصر خلال مسيرته الدولية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل، ويلعب منتخب الفراعنة بالمجموعة الأولي مع منتخبات (أوغندا - زيمبابوي - جمهورية الكونغو الديمقراطية).