رياضة | حسام حسن في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": هاني رمزي سبب ابتعادي عن المنتخب والأهلي أقرب للدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": هاني رمزي سبب ابتعادي عن المنتخب والأهلي أقرب للدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- لا مشاكل مع أجيري وابتعادي عن المنتخب بسبب رمزي.

- الشناوي سيقود حراسة مرمى المنتخب بالأمم الإفريقية.

- الجمهور سيقود المنتخب للفوز بالكان.

- الماديات وياسر إبراهيم سبب فشل انتقالي للأهلي.

- صلاح قوى عظمى ولابد من الحفاظ عليه.

- المغرب ستخوض نهائي الأمم الإفريقية.

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يُعد حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، واحدًا من أهم لاعبي الدوري المصري الممتاز خلال المواسم السابقة.

ونجح حسن، في قيادة فريقه بالهروب من شبح الهبوط والبقاء بالدوري العام، بفضل إحرازه 11 هدف طوال الموسم.

إمكانيات حسن، جعلته محط أنظار العديد من الأندية للظفر بخدماته سواء أوروبيًا أو محليًا وعلى رأسها ناديي الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تواجده ضمن صفوف المنتخب الوطني تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم الماضية.

وحرص ”الخليج 365 الرياضي“ على إجراء حوار مع اللاعب وجاء نصه كالآتي:-

في البداية...مبروك بقاء سموحة بالدوري العام.

- الله يبارك فيك والحمد لله تخلصنا من موسم هو الأصعب في تاريخ النادي.

ما أسباب دخول النادي في دوامة الصراع للهروب من شبح الهبوط؟

- دعني لا أخفي سرًا عليك، أن تداول المدربين وكثرتهم طوال الموسم من أسباب هبوط المستوى، بالإضافة إلى استمرارية الإصابات ورحيل القوام الأساسي، وتأثير القرارات التحكيمية.

ماذا تقصد بتأثير القرارات التحكيمية؟

- أقصد أن الفريق، فقد ما يقرب من حوالي 15 نقطة بسبب الأخطاء التحكيمية كانت كفيلة بوضعنا بالمراكز الأولى بجدول الترتيب.

لماذا ابتعدت عن صفوف المنتخب تحت قيادة أجيري؟

- ليس بيني وبين الخواجه أي شئ يجعله يستبعدني مؤخرًا من المنتخب رغم إشادته المستمرة بمستواي الفني، ولكن هناك من يحاول إبعادي لعدد أخر من اللاعبين.

من تقصد بإبعادك عن المنتخب؟

- لن أتجمل أو أدعي المثالية، ولكن الكابتن هاني رمزي المدرب العام لا يرغب في وضع اسمي أو اقتراحه للإنضمام مع الفراعنة، رغم وجودي ببشكل أساسي تحت قيادة كوبر، بالإضافة إلى إحرازي 11 هدف طوال الموسم.

ما رأيك في قيادة أجيري الفنية؟

- لم يصادف أن أنضم تحت قيادته الفنية، ولكن سأتحدث كمشجع، وأعتقد أنه يمتلك مقومات كبيرة وطموحه للتتويج بالألقاب.

كيف ترى حظوظ مصر بالأمم الإفريقية؟

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- أرى أن الفرص كبيرة لحصد اللقب خاصةً أن البطولة ستُقام على الملاعب المصرية ووسط جماهيرنا، وهي التي ستقود المنتخب لحصد اللقب.

ما رأيك في الاتهامات التي تم توجيهها لصلاح مؤخرًا؟

- لا أرى لها أي داعي، صلاح أصبح من القوى العظمى في الملاعب الأوروبية، ولا بد الحفاظ عليه ودعمه سواء إعلاميًا أو جماهيريًا.

من ترشحه لحراسة مرمى الفراعنة بالكان؟

- أعتقد بنسبة كبيرة سيكون أحمد الشناوي حارس بيراميدز، رغم إمكانيات الثنائي الأخر، إلا أن الشناوي، يلقي دعم كبير من الجهاز الفني.

من ترشحه للتواجد في المربع الذهبي بالكان مرتبًا؟

-مصر، والمغرب، والسنغال، والكاميرون.

لماذا وضعت المغرب في المرتبة الثانية؟

- لأن المغرب تمتلك نجوم كثيرة وذات مهارة عالية وستخوض المباراة النهائية وستنافس بقوة لحصد اللقب.

ما أخر العروض المقدمة للحصول على خدمات؟

- جميع المفاوضات تكون عن طريق مجلس الإدارة، ولكن علمت مؤخرًا أن الأهلي جدد مفاوضاته مع الإدارة، ولكن لم أوقع في أي نادي حتى الآن.

هل سترحل نهاية الموسم؟

- جمعتني جلسة مع المهندس فرج عامر رئيس النادي، ووعدني بتنفيذ وعده الأخير بالرحيل نهاية الموسم في حال وصول عرض مناسب.

وما أسباب فشل انتقال للأهلي يناير الماضي؟

- في المقام الأول كان الاختلاف المادي بين الناديين، وثانيًا رغبة سموحة، في الإبقاء على خدماتي بسبب ظروف الفريق، ورحيل ياسر إبراهيم للأهلي، صعب من رحيلي.

من ستختار في حال تنافس الأهلي والزمالك على خدماتك؟

- الناديين من أكبر الفرق العربية والقارية وبالتالي لن يمكنني رفض أي عرض منهم وفي حال تنافس الناديين ستكون الكلمة الأخيرة لإدارة النادي.

هل توافق لو تقدم بيراميدز بعرض للتعاقد معك؟

- سأوافق في حالة عدم رحيلي للأهلي أو الزمالك، خلاف ذلك لن أوافق.

كيف تدرس العروض ماديًا أو فنيًا؟

- طبيعي أن أدرس العروض من كل الاتجاهات، مؤخرًا كنت أفضل الفنيات ومازلت، لأن اللاعب يحتاج إلى وجوده بالملعب، ولكن حاليًا أنتظر العروض المادية الأقوى لتأمين مستقبلي.

من الأقرب لبطولة الدوري العام؟

- أعتقد أن التاريخ ينحاز دائمًا للأهلي، في البطولات اصحاب النفس الطويلة، لذلك أعتقد أن المارد الأحمر الأقرب للقب.

في النهاية...كيف ترى الإعلام وما يكتب في الصحف المصرية حول أخبارك؟

- دائمًا لا ألتفت لكل ما يُكتب عني، ولا أتابع أي مواقع أو صحف إلكترونية، باستثناء ثلاثة مواقع من ضمنهم موقع الخليج 365، باعتبارهم أصحاب مصداقية معهودة.