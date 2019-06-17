اونلاين | كورة cupa| مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة cupa| مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث حي مباشر بدون اي تقطيع حيث يدخل المنتخب الاوروجوياني مباراة اليوم من اجل تحقيق الفوز والانتصار على حساب منتخب قوي وعنيد وهو منتخب الاكوادور حيث يقع منتخب الأوروجواي في المجموعة الثالثة بدور مجموعات كوبا أمريكا 2019 رفقة منتخبات اليابان وتشيلي وهي مجموعة نارية حيث يقع فيها ايضا المنتخب التشيلي المتوج باللقب في آخر نسخة وسيكون منتخب اوروجواي معتمدا على قوته الضاربة المتمثلة في دييجو جودين و دييجو لاكزالت ولوكاس توريرا وفيدي فالفيردي وإدينسون كافاني ولويس سوايز وستواني ويرغب في تحقيق ثلاث نقاط غالية في مشواره في البطولة القارية من اجل المنافسة على اللقب وكان منتخب اوروجواي قد فاز على بنما 3-0 في اخر ودية خاضها.

في جهة اخرى فان منتخب الاكوادور بث مباشر مباراة اوروجواي والاكوادور اليوم وهو عينه على النقاط الثلاث على حساب منتخب اوروجواي وخطف ثلاث نقاط ستكون غالية منه بكل تأكيد من أجل المنافسة بقوة على اللقب ويسعى المدير الفني لمنتخب الاكوادور لقيادة منتخب بلاده لتحقيق فوز مهم الليلة وسيعول على نجمه الأول أنتونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي وكان منتخب الاكوادور قد خسر امام المكسيك 2-3 في اخر مباراة ودية خاضها استعدادا لمنافسات بطولة كوبا امريكا 2019.

موعد مشاهدة اوروجواي ضد الاكوادور والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يقود اللقاء الحكم ندرسون دارونكو وسيتم نقل المباراة في بث مباشر عبر القناة المشفرة ماكس اتش دي 3 بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي لايف اتش دي اليوم الاثنين.