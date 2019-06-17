اونلاين | مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا

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مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا

اوروجواي والاكوادور بث مباشر , المجموعة الثالثة الجولة الاولي دور المجموعات كوبا امريكا , في اطار مباريات اليوم من كوبا امريكا البطولة القارية لمنتخبات امريكا الجنوبية سنكون علي موعد مع مباراة قوية وهامة للغاية تلك التي ستجمع بين منتخبي اورواجواي والاكوادور في اطار مباريات الجولة الاولي من حسابات المجموعة الثالثة التي تضم ايضا كلا من اليابان وشيلي حامل اللقب.

مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا

اوروجواي بطل تلك البطولة التاريخي برصيد 15 لقب والذي يسعي للتتويج بتلك البطولة الغائبة عنه منذ عام 2011 يدخل بكامل قوته في مباراة اليوم من اجل تحقيق الانتصار علي منتخب الاكوادور فبعدما قدم منتخب السليستي بقيادة كلا من ايديسون كافاني ولويس سواريز مونديال اكثر من رائع في النسخة الماضية في روسيا وخرجوا فيه من بطل العالم المنتخب الفرنسي سيسعوا اليوم لتحقيق الفوز ومواصلة مشوارهم في تلك البطولة.

مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا

اللقاء الاول

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مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا

موعد اللقاء.

مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا

يوم الاثنين 17 يونيو 2019

مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا

الساعة الواحدة صباحا بتوقيت السعودية