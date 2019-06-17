نيمار دا سيلفا يخضع للتحقيقات على عكازين.. ومدعية الاغتصاب في ورطة جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 5 ساعات في التحقيق للاشتباه بتورطه في اغتصاب مواطنته عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترينداد.

المدعية العامة، فلافيا كريستينا ميرليني، بعد الجزء الأول من التحقيق، أعلنت أن نيمار أجاب عن جميع أسئلة التحقيق، ثم ألقى اللاعب كلمة أمام المفوض، من دون الكشف عن محتواها، واستبعدت المدعية العامة المواجهة المباشرة بين ناجيلا ترينداد ونيمار ولقائهما في المحكمة.

نيمار – الذي حضر إلى المحكمة على عكازين وبرفقه محامين وحراس - نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه باغتصاب، عارضة الأزياء، البالغة من العمر 26 عاما.. وقال عقب نهاية التحقيق: أنا هادئ، أتلقى الكثير من الرسائل وأقدر الدعم.. ستظهر الحقيقة عاجلا أم آجلا.

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وتتهم البرازيلية مواطنها النجم نيمار باغتصابها في أحد الفنادق في باريس، وانتشر مقطع فيديو قصير مدته نحو دقيقة واحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا حدث بين اللاعب ومواطنته في غرفة داخل أحد الفنادق.

الشرطة البرازيلية كانت قد أعلنت أنها تقدمت بشكوى تشهير ضد ناجيلا ترينداد، بعدما ألمحت إلى أن الشرطة فاسدة.. حيث تطرقت عارضة الأزياء إلى مسألة الفساد خلال مقابلة مع محطة “إس بي تي”، تحدثت خلالها عن السرقة المزعومة للوحة إلكترونية تحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الأساسي للاغتصاب المزعوم في منتصف مايو الماضي في باريس.

وعندما قال لها مقدم المقابلة إن الشرطة لم تجد في منزلها حيث حصلت السرقة أي بصمات غير بصماتها وبصمات إحدى العاملات، أجابت البرازيلية: “إذن الشرطة ترتشي؟ أم لا؟ أم أنا مجنونة”؟.. وإزاء هذا التصريح أقدمت الشرطة البرازيلية على تقديم شكوى ضد ترينداد بالتزامن مع نشر بيان اليوم تدافع فيه عن “شفافيتها المطلقة، وحيادها ونزاهتها”.