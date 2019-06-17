الامارات | «المحترفين» تنظّم قرعة الموسم الجديد الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تنظّم قرعة الموسم الجديد الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم لجنة دوري المحترفين مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 في السادسة مساءً من الخميس المقبل، في قاعة المؤتمرات الصحافية باستاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي. وسيشهد الحدث إقامة قرعة مسابقة كأس الخليج العربي أولاً، تليها قرعة بطولة دوري الخليج العربي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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