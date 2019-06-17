الامارات | أكثر من 500 مشارك في كأس الإمارات للسباحة تحت 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 500 مشارك في كأس الإمارات للسباحة تحت 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، سلطان السماحي، بفكرة تنظيم كأس الإمارات للسباحة للبراعم ما بين سبع و10 سنوات، التي ستقام يوم الجمعة المقبل في مجمع حمدان الرياضي، بتنظيم أكاديمية إس سي إيه، التي نظمت في مارس الماضي أكبر بطولة محلية، وشارك فيها 970 سباحاً من 34 نادياً وأكاديمية، وهو ما يسهم في زيادة قاعدة السباحة الإماراتية، سواء في الأندية أو الأكاديميات الخاصة التي تعد الشريك الاستراتيجي للاتحاد في كل بطولاته.
وقال السماحي، لـ«الإمارات اليوم»: «نتوقع مشاركة ما يقارب من 500 سباح وسباحة في هذه المرحلة العمرية، ونتطلع إلى الوقوف على مستوياتهم تحت ملاحظة اللجنة الفنية بالاتحاد والجهاز الفني للمنتخب، وكل الأندية مدعوة للمشاركة من أجل نجاح هذه البطولة المهمة التي تقام للعام الثاني على التوالي».
وتوجه السماحي بالشكر إلى أكاديمية إس سي إيه المنظمة للبطولة، وقال: «يقومون بعمل احترافي من أجل نجاح البطولة التي تأتي في ختام الموسم الدراسي وقبل العطلة، وهو ما يعطي فرصة للمدربين وأولياء الأمور لتقييم الموسم، والعمل على تطوير الأبناء».
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