الامارات | مجيد بوقرة مدرباً للفجيرة في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجيد بوقرة مدرباً للفجيرة في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي عبر مواقعه في «تويتر» عن التعاقد مع الجزائري مجيد بوقرة مدرباً للفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.
يذكر أن قائد منتخب الجزائر السابق لعب مع الفجيرة في أول موسم له في المحترفين، ونجح معه في البقاء بدوري الأضواء.
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