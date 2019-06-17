الامارات | مدرب المنتخب المصري استقرّ على التشكيلة الأساسية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب المصري استقرّ على التشكيلة الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب المساعد للمنتخب المصري لكرة القدم، هاني رمزي، أن الجهاز الفني استقر بشكل كبير على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وقال في تصريحات صحافية، إن «المدرب استقر على التشكيلة، لكن لابد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عالٍ، لأن مشوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها».

وأضاف أن «الروح العالية التي أظهرها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئناً على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة، لا سيما بعد أن تعاهدنا جميعاً منذ البداية على نسيان انتماءاتنا المحلية، وأصبح انتماؤنا جميعاً واحداً لبلدنا ومنتخبنا الوطني».

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وأوضح «نركّز بقوة على مباراة زيمبابوي الجمعة المقبل، لأنها مباراة الافتتاح، ودائماً ضربة البداية مهمة جداً خصوصاً أن هدفنا هو احتلال قمة المجموعة، إلا أن ذلك لا يعني أن ترتيباتنا الفنية لا تشمل جميع فرق المجموعة، حيث عملنا عليها منذ إجراء قرعة البطولة من جمع المعلومات عنها ونقاط القوة فيها وطرق لعبها لمواجهتها بالشكل الذي يضمن لنا التفوق عليها».

وأكد رمزي تفاؤله بمسيرة المنتخب في البطولة، مستنداً على الترتيبات التي أعدها الجهاز الفني والروح المعنوية ودرجة التركيز العالية لجميع اللاعبين.

وقال: «نثق بأن الجماهير ستكون ورقتنا الرابحة في البطولة التي دائماً ما تكون على قلب رجل واحد في حبها وانتمائها للمنتخب المصري»، مشيراً إلى أن الخبرات التي يتمتع بها جميع اللاعبين المختارين تؤهلهم للعب تحت أي ضغوط.

• الفراعنة على موعد مع زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا الجمعة المقبل.