الامارات | اللجنة الأولمبية تطلب النظام الأساسي للاتحادات الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تطلب النظام الأساسي للاتحادات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عممت اللجنة الأولمبية الوطنية على الاتحادات الرياضية موافاتها بنسخة عن النظام الأساسي المعتمد، في موعد أقصاه أسبوعين. جاء ذلك في ضوء الإعداد للاجتماع المشترك مع ممثلي كل من اللجنة الأولمبية الدولية «IOC» واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «ANOC» والمجلس الأولمبي الآسيوي «OCA» ورابطة الاتحادات الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية «ASOIF»، الذي سيعقد في أكتوبر المقبل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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