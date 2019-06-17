الامارات | سان لورينزو ينافس شباب الأهلي على الأرجنتيني مينوسي

شكرا لقرائتكم خبر عن سان لورينزو ينافس شباب الأهلي على الأرجنتيني مينوسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي سان لورينزو الأرجنتيني في منافسة مع نادي شباب الأهلي، للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوكاس مينوسي، حسب ما ذكرت صحيفة «ون فوتبول» الأرجنتينية. وأوضحت الصحيفة أن العرض الذي تقدم به شباب الأهلي لنادي تايغر الأرجنتيني سيجد منافسة من سان لورينزو، مبينة أن الأخير عرض 2.3 مليون دولار. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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