الامارات | المزروعي: فئة من مشجعي الوصل سبب تراجع نتائج «الإمبراطور»

شكرا لقرائتكم خبر عن المزروعي: فئة من مشجعي الوصل سبب تراجع نتائج «الإمبراطور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة نادي الوصل السابق، محمد عبيد المزروعي، أن دور الجمهور يقتصر على دعم الأندية وتشجيعها، لافتاً إلى أن فئة ليست قليلة من عشاق «الإمبراطور» أسهمت في تراجع نتائج الفريق في الموسم الماضي.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم» إن ما يحدث داخل نادي الوصل، يعد من اختصاص رئيس النادي والإدارة، بينما دور الجمهور دعم ناديه من خلال التشجيع فقط.

وأضاف: «بالنسبة إلى الشائعات التي تم تداولها في الأيام الماضية بشأن إدارة نادي الوصل، أرى أنه ليس من الضروري أن تصدر إدارة النادي بياناً للرد على هذه الشائعات، لأنها في الأساس شائعة ويجب تجاهلها، خصوصاً أنه يتم إطلاقها من جانب ضعاف النفوس الذين لديهم أغراض ونوايا غير طيبة».

وتابع: «نادي الوصل يمتلك التنظيم الإداري الخاص به، ويعمل وفقاً للأنظمة الإدارية المعمول بها في المنشآت والكيانات الرياضية، والنادي يقوده رئيسه، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وهو الوحيد الذي لديه الحق في توجيه إدارة النادي، ولديه الحق في تجديد الثقة في مجالس الإدارات المختلفة أو تغييرها وفقاً لما يراه مناسباً، بينما يوجد مجلس دبي الرياضي المسؤول عن النشاط الرياضي بشكل عام في إمارة دبي».

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وأضاف: «إذا كان الجمهور ينساق خلف الشائعات، فهذه ليست مسؤولية إدارة النادي، وكما ذكرت دور الجمهور معروف وواضح، خصوصاً الجمهور الواعي الذي يتفهم واجباته نحو فريقه».

وتحدث المزروعي الذي شغل أكثر من منصب في نادي الوصل، بعمله مديراً مالياً والمشرف على الألعاب الفردية، إلى جانب شغله منصب نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة، عن أن عدداً من مشجعي «الإمبراطور» كانوا من أسباب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي، وقال: «نعلم أن جمهور الوصل متعطش لتحقيق فريقه الفوز ببطولة، لكن للأسف من خلال متابعتي للفريق، أرى أن فئة من الجمهور، لم يكن عددها قليلاً، أسهمت بشكل سلبي في تراجع نتائج الفريق، وذلك بسبب حبها الشديد للوصل، ما يجعلنا نذكر مقولة (ومن الحب ما قتل)».

وأوضح: «يجب على الجمهور أن يدعم ناديه بشتى الطرق، وبكل وعي وفطنة، وأتفق في الرأي مع البعض بأنه من الممكن الوصول إلى صيغة تفاهم بشكل بعض الخلافات التي حدثت بين بعض المشجعين وإدارة النادي، لكن يجب على الجمهور أن يعي ويعرف ما هو المطلوب منه في دعم فريقه، وألا يكون دوره أو تأثيره سلبياً على الفريق، خصوصاً أن عددا كبيرا من المشجعين يفتقدون الوعي الإداري والرياضي، وليس لديهم الخبرة الكافية فيطلقوا الأحكام دون معرفة الأمور كافة، أو يكون لديهم وعي كامل بما يدور داخل النادي من الجوانب الإدارية».

وأشار عضو مجلس إدارة نادي الوصل السابق، إلى أن نجاح الشارقة وفوزه بلقب دوري الخليج العربي، يعود إلى اكتمال المنظومة، قائلاً: «لقد كان هناك تفاهم بين ثلاثة عناصر في نادي الشارقة، هي مجلس الإدارة والفريق بشكل عام بما يضمه من جهاز فني وإداري ولاعبين، وأخيراً الجمهور، بينما الوضع كان مختلفاً في نادي الوصل بوجود مشكلات بين بعض المشجعين وإدارة النادي، ليغيب عنصر مهم عن دعم الفريق طوال الموسم».

وختم المزروعي تصريحاته قائلاً: «بالنسبة إلى عدم تحقيق الوصل بطولة، بالتأكيد إدارة النادي لديها علم بالعوامل التي أدت إلى ذلك، ولكن بشكل عام كان من الواضح أن المشاركة في خمس بطولات تسببت في ضغط كبير على الفريق، إلى جانب الإصابات وعدم التوفيق في بعض المباريات، والدليل أنه عندما اكتملت صفوف الفريق، حقق الفوز على بطل الدوري، وبشكل عام أتمنى من الجمهور الوصلاوي أن يقف خلف الفريق ويسانده حتى يكون هناك تركيز على الاستعداد للموسم المقبل».