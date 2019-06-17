الامارات | مصير التحاق عموري بمعسكر العين «حائر»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصير التحاق عموري بمعسكر العين «حائر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد نادي العين لكرة القدم يوم السادس من يوليو المقبل موعداً لانطلاقة التحضير للموسم الجديد بالفحوص الطبية والتدريبات الجماعية، على أن تغادر بعدها بعثة الفريق إلى النمسا لإقامة المعسكر الخارجي خلال الفترة من 18 يوليو وحتى 13 أغسطس.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم»: «لم يتحدد حتى الآن إذا كان اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن ضمن قائمة الفريق التي سترافق الزعيم للنمسا بانتظار وصول المفاوضات معه للنهاية السعيدة، ما يفرض شكوكاً حول التحاقه بمعسكر الفريق، خصوصاً أن الهلال السعودي أخطر جميع لاعبيه بما فيهم عموري بموعد الانتظام في التدريبات الجماعية في 28 من الشهر الجاري، إذ لايزال عقد اللاعب سارياً مع فريقه السعودي حتى مطلع شهر أغسطس المقبل».

وأضاف المصدر أن «عموري الذي يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي يظل ابن نادي العين»، وتابع «عموري في داره، ينتظر وننتظر قراره».

من جهته، أكد مدير فريق العين، مطر الصهباني للموقع الرسمي لنادي العين، أن مدرب الفريق الكرواتي إيفان ليكو اطلع على برنامج الفريق وأجرى بعض التعديلات الجوهرية قبل أن يحدد تواريخ وعدد المباريات الودية المطلوبة، خلال المرحلتين الأولى والثانية، وقال إن «اللاعبين سيستهلون الإعداد للموسم بالتجمع الداخلي في السادس من يوليو بالفحوص الطبية على أن تنطلق التدريبات بعد ثلاثة أيام وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته، على أن يحصل الفريق على راحة لمدة يومين قبل مغادرة بعثة الفريق إلى النمسا يوم الـ18 من يوليو المقبل».

وأشار مطر الصهباني إلى أن الفريق سيبدأ المرحلة الأولى بمباراتين يومي 21 يوليو و26 من الشهر ذاته، أمام فريقي درافوغراد المنتمي لدوري الدرجة الثانية السلوفيني وفريق نادي مورا من الدوري السلوفيني الممتاز، على أن يستهل المرحلة الثانية بمواجهة فريق نادي بريشيا الإيطالي المنتمي لدوري الدرجة الأولى في الخامس من شهر أغسطس المقبل، وأما المباراة الرابعة فستكون أمام فريق نادي فاردار من فرق الدوري المقدوني الممتاز، على أن يتم تحديد المباراتين الأخيرتين والمقررتين أمام فرق من دوريات الدرجة الأولى خلال الأيام المقبلة.

وحول المؤشرات الإيجابية للزعيم في الموسم الجديد من خلال التعاقدات الاستثنائية لتعزيز قوة الفريق، قال: «نشكر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي رئيس مجلس إدارة نادي العين، على الرعاية السامية والدعم السخي الذي يحظى به النادي من سموه لإسعاد كل منتسب إليه».

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وتابع: «نشعر بالفخر والاعتزاز وحتى تكليفنا بالجولة التفقدية لموقع المعسكر الخارجي الخاص بترتيب احتياجات ومتطلبات بعثة الفريق، إذ تجد اسم العين وسمعته تسبقه إلى أي مكان وكل الفنادق كانت تتنافس على تقديم أفضل العروض لاستضافة بعثة وصيف بطل العالم، الأمر الذي ما كان ليتحقق لولا رعاية ودعم واهتمام سموه صاحب الرؤية الثاقبة ومؤسس استراتيجية النجاح».

وأضاف: «لا يفوتني كذلك أن أشكر مهندس صفقات الزعيم رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار محمد بن ثعلوب الدرعي، الذي أسهم في إنجاح الصفقات المميزة التي أبرمها النادي في توقيت مناسب، وأشكر كذلك الجهود المخلصة التي ظل يقوم بها المشرف العام على الفريق محمد عبيد حماد من خلال وجوده الدائم لمتابعة المفاوضات وإكمال إجراءات الصفقات، فضلاً عن الترتيبات الخاصة بتهيئة الفريق للموسم الجديد».

واختتم الصهباني: «المؤكد أن هناك رعاية ودعماً واهتماماً من قيادة هذا الكيان لإسعاد الجماهير الوفية، بيد أن الواقع الذي نعرفه من خبرتنا في هذا المجال هو أن الجميع وأعني هنا منظومة الفريق من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحتى جماهير، لأن الجمهور أحد أهم عناصر فريق نادي العين الأساسية، مطالبون بترجمة الرعاية والدعم والاهتمام إلى نتائج من خلال مضاعفة الجهود والمردود والنتائج في الميدان، كل من موقعه وأتمنّى أن يوفق الفريق في تحقيق تطلعات القيادة وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية».

يذكر أن نادي العين أغلق ملف اللاعبين الأجانب مبكراً بالتعاقد مع لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، عبدالرحمن مزيان، بعقد لمدة أربع سنوات، ومهاجم فريق نهضة بركان المغربي، الدولي التوغولي لابا كودجو، بعقد يمتد لثلاث سنوات، ولاعب فريق الوصل، البرازيلي كايو كانيدو للفترة نفسها، بينما جدد عقد مدافعه الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني لعامين.

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين عزّز صفوفه بلاعب الجزيرة محمد جمال لأربع سنوات، ومدافع فريق عجمان محمد هلال لخمس سنوات، في حين جدد عقود كل من الحارس خالد عيسى، وثنائي خط الدفاع بندر الأحبابي ومحمد أحمد، ولاعب الوسط أحمد برمان لخمس سنوات لكل لاعب.

• الزعيم يبدأ المرحلة الأولى بمواجهة فريقين من سلوفينيا، ثم بريشيا الإيطالي وفريق مقدوني.