الامارات | ويلر يشيد بنجاح الشارقة في برنامج «المدن المضيفة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ويلر يشيد بنجاح الشارقة في برنامج «المدن المضيفة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص (أبوظبي 2019) الدكتور طارق سلطان بن خادم، أمس، وفد اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية برئاسه بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص، الذي قدم الشكر والإشادة بالنجاح الكبير الذي حققته الإمارة ضمن برنامج المدن المضيفة.

وقدم الرئيس التنفيذي للأولمبياد شهادة تقدير للنجاح التنظيمي اللافت لإمارة الشارقة، ودورها في إنجاح الاستضافة، واستقبال وفود دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الذين بلغ عددهم 1638 لاعباً من 24 دولة.