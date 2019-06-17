الامارات | ثيام: انتظروا ظهوري القوي الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن ثيام: انتظروا ظهوري القوي الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعد مهاجم عجمان، السنغالي ثيام، بظهور قوي له في الموسم المقبل من دوري الخليج العربي لكرة القدم، مشدداً على أن طموحه مع البرتقالي سيكون المنافسة في لقب الهداف ومساعدة فريقه على احتلال مركز متقدم.

وسجل ثيام مع عجمان 13 هدفاً في دوري الخليج العربي وحل في المركز السابع في قائمة الهدافين متساوياً مع مهاجمي الوصل، ليما وكايو، ولاعب الوحدة البرازيلي، ليوناردو دا سيلفا.

وقال اللاعب لـ«الإمارات اليوم» قبل سفره خارج الدولة لقضاء إجازته السنوية: «أطمح في الموسم المقبل لتقديم عمل مختلف مع الفريق. هدفي الأول أن أساعد النادي على تحقيق نتائج أفضل مما كانت عليه في الموسم المنصرم، والمنافسة في لقب الهداف، وأثق بأنني وزملائي في عجمان قادرون على تحقيق كل هذه الأهداف». وأضاف: «واجهتني صعوبات عدة في الموسم المنصرم، وتحديداً في الدور الأول، إذ قدمت إلى الفريق قبل وقت قصير من انطلاق الموسم، وهذا الامر نتج عنه الاحتياج لبعض الوقت للتأقلم مع الفريق ومع الدوري الإماراتي بشكل عام الذي أخوض فيه موسمي الأول». وأوضح: «التجربة بشكل عام كانت جيدة سواء بالنسبة لي أو للنادي، وأعتقد أنني حققت رصيداً لا بأس به من الأهداف، والفريق جمع أكبر عدد من النقاط في تاريخه بالدوري، وكلها أمور تحفز على الأفضل في المستقبل». وتوقع المهاجم السنغالي أن تتواصل نتائج عجمان الإيجابية في الدوري الموسم المقبل، لافتاً إلى أنه «لا يوجد ما يمنعنا من المنافسة في أحد مراكز المربع الذهبي، فلدينا استقرار فني ولاعبون مميزون وإدارة توفر لنا كل الدعم، وقد برهنا على ذلك من خلال المباريات القوية التي لعبناها أمام فرق بحجم العين والشارقة والنصر وغيرها، وكل ما نحتاج إليه هو الثقة في أنفسنا». من ناحية أخرى، حرص الموقع الرسمي لنادي عجمان في حسابه بـ«تويتر» على توديع لاعبه السابق محمد هلال، الذي انتقل إلى نادي العين في صفقة انتقال حر، وكتب النادي رسالة قال فيها: «النجم محمد هلال قصة كُتبت حروفها بنادي عجمان، فقد رأيناه يكبر بين أروقة النادي وكبر بداخلنا، فعهدناه إنساناً رائعاً قبل أن نراه لاعباً محترفاً، نتمنى لك التوفيق في ناديك الجديد».