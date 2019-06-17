الامارات | سارة العامري تنتزع ذهبية بطولة كازاخستان المفتوحة للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن سارة العامري تنتزع ذهبية بطولة كازاخستان المفتوحة للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت لاعبة المنتخب الوطني، سارة العامري، ذهبية بطولة كازاخستان المفتوحة للكاراتيه، بعد حصدها المركز الأول في فردي الآنسات كوميتيه لوزن تحت 59 كيلوغراماً، عقب تغلبها، أول من أمس، في النزال النهائي، على الكازاخستانية كاميلا دوزولمانوفا بنتيجة 3-صفر، ضمن منافسات اليوم الافتتاحي من البطولة المقامة في العاصمة طشقند، ويسدل الستار عليها اليوم، وتشهد مشاركة 550 لاعباً ولاعبة من 14 دولة.

وتأتي مشاركة العامري في البطولة ضمن استعدادات منتخب الإمارات للكاراتيه للشباب والناشئين للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في تشيلي أكتوبر المقبل.

ونجحت العامري في رسم طريقها إلى النهائي، عقب فوزها الصعب في المباراة الأولى على لاعبة كازاخستان أشيم آرزهام بنتيجة «6-5»، قبل أن تضمن بلوغ النهائي بفوزها في المباراة الثانية على الكازاخية أزهار سيتكول بواقع «8-3».

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كما شهدت البطولة ذاتها مشاركة لاعب الإمارات عبدالعزيز العامري في فئة الناشئين تحت وزن تحت 58 كيلوغراماً، في منافسات اكتفى فيها العامري بالفوز بمباراتيه الأولى والثانية في وزن شهد مشاركة 23 لاعباً، قبل أن يودع بخسارته بصعوبة لنزاله الثالث الذي جاء أمام الكازاخستاني سيارجاليف أسكر بنتيجة «2-صفر».

من جهته، أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإماراتي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الإمارات في البطولة، مهنئاً اللاعبة سارة العامري بفوزها بذهبية الكوميتيه.

وقال الرزوقي في تصريحات صحافية، إن: «الكاراتيه الإماراتي يسير على الطريق الصحيح من حيث بناء أجيالٍ قادرة على حصد الإنجازات، خصوصاً أن بطولة كازاخستان الدولية تمثل خير استعدادٍ للاعبي هذه الفئة العمرية، قبيل استحقاق كأس العالم في تشيلي أكتوبر المقبل».