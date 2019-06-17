الامارات | علي بن حيدر: رياضة القوة البدنية الإماراتية تصدرت الواجهة

شكرا لقرائتكم خبر عن علي بن حيدر: رياضة القوة البدنية الإماراتية تصدرت الواجهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس مجلس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، علي عبدالله بن حيدر، أن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها رياضة القوة البدنية، على الصعيدين التنافسي والتنظيمي، كانت نتاج الجهود التي بذلتها أسرة اللعبة، والتي قادت القوة البدنية الإماراتية لتصدر الواجهة على المستويين العربي والدولي بين نخبة منتخبات العالم.

جاء ذلك خلال استقبال بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية في مطار دبي الدولي، بعد عودته من المشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية، التي أقيمت في السويد، ونجح خلالها لاعب المنتخب المونديالي، فيصل الغيص الزعابي، في نيل الميدالية الفضية، في إنجاز دولي جديد للرياضة الإماراتية.

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وقال علي بن حيدر إن: «رئيس الاتحاد، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، أخذ على عاتقه النهوض بالمستويين الإداري والفني للقوة البدنية منذ سنوات عدة، وأسهم التعاون المثمر بين أسرة الاتحاد في الارتقاء بمستواها».

وأضاف في تصريحات صحافية: «قادت الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام ولجنة القوة البدنية إلى تأسيس قاعدة رياضية فنية وإدارية صلبة، والصبر على تنميتها بشكل تدريجي مهّد للوصول إلى هذه المكانة، وأسهمت النتائج المميزة على صعيد المنافسات، التي حقق من خلالها أبطالنا ميداليات ملونة في منتخبات الشباب والرجال، في التعريف بمكانة القوة البدنية الإماراتية على المستوى الدولي، تلا ذلك الاستضافة الموفقة لبطولة آسيا العام الماضي، التي أسهمت في تعزيز ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي بالإمكانات التنظيمية في الإمارات، وهو ما قاد إلى فوز الإمارات بشرف تنظيم بطولة العالم التي ستقام في دبي أواخر نوفمبر المقبل».

وقال: «نشعر بسعادة بالغة، خصوصاً أن النجاح الذي تحقق لا يقتصر على اللاعبين والميداليات المتحصلة من المشاركة في البطولات، بل امتد إلى النقلة النوعية في نيل حكام القوة البدنية الشارات الدولية، وقيادتهم لكبريات البطولات، مثل الحكام الدوليين راشد العمري وسعيد الماس وحمد العجمي وفيصل الزعابي، إضافة إلى كونه لاعباً دولياً، وهناك مدربون أصبحوا في الواجهة العالمية، بفضل الجهود التطويرية للجنة الفنية».