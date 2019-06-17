شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنفرد بالتشكيل الأساسي للمنتخب بأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى، على التشكيل الأساسى الذي سيخوض به بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وذلك بعدما منح الفرصة لكل اللاعبين خلال مباراتى تنزانيا وغينيا الوديتين، إلى جانب تركيز المدير الفنى على بعض الأمور الفنية التي أجاد فيها العناصر الأساسية للفريق.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «أجيرى» سيعتمد بشكل أساسى على مروان محسن، مهاجم الأهلى، كرأس حربة وحيد خلال البطولة، ومن خلفه ثلاثة لاعبين يتسمون بالأداء الهجومى، على رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، وعبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، ومحمود حسن تريزيجيه، المحترف بنادى قاسم باشا التركى، وسيدفع المدير الفنى بالثنائى طارق حامد، لاعب الزمالك، ومحمد الننى، لاعب آرسنال، كمحورى ارتكاز، مع منح الننى واجبات هجومية في الزيادة خلف الرباعى الهجومى، وفقًا لظروف كل مباراة على حدة، ويفضل «أجيرى» الدفع بمحمود علاء، مدافع الزمالك، في مركز الظهير المساك إلى جوار أحمد حجازى، المحترف بنادى ويست بروميتش الإنجليزى، بينما يلعب كل من أحمد المحمدى في مركز الظهير الأيمن، وأيمن أشرف في الظهير الأيسر. فيما يحاول أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، خلال الأيام المتبقية قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، الجمعة المقبل، إقناع خافيير أجيرى، المدير الفنى، بالدفع بمحمد الشناوى أساسيًا في حراسة المرمى، نظرًا لخبرته التي اكتسبها في مونديال روسيا 2018، في الوقت الذي يرى فيه «أجيرى» أن أحمد الشناوى هو الأجدر باللعب أساسيًا لأنه يمتلك موهبة فنية كبيرة يتفوق بها على أي حارس آخر، سواء داخل أو خارج المنتخب.

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وينتظر أن يعقد، غدًا الثلاثاء، الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى جلسة أخيرة لحسم اختيار الحارس الأساسى الذي يتنافس عليه الحارسان أحمد الشناوى ومحمد الشناوى.

ولاحظ الجهاز المعاون واللاعبون خلال التدريبات الأخيرة للفريق تركيز «أجيرى» على الدفع بأحمد الشناوى بعدما أشاد بقدراته الفنية وامتلاكه موهبة كبيرة تمكنه من حراسة عرين الفراعنة، خلال البطولة، وفى المقابل فإن أحمد ناجى، مدرب الحراس، يرى أن محمد الشناوى الأكثر خبرة بعدما أجاد خلال مونديال روسيا 2018، خصوصًا في مباراة أوروجواى التي تألق فيها الحارس، فضلًا عن أن محمد الشناوى يمتلك ثباتًا انفعاليًا في مواجهة الضغوط الجماهيرية والإعلامية وخلال مباريات البطولة، سواء في الأدوار الأولى أو التالية، مع تقدم الفريق في المراحل المختلفة من البطولة.

وقرر «أجيرى» فرض السرية على التدريبات الأخيرة قبل أيام من انطلاق البطولة حتى يركز اللاعبون أملًا في حصد اللقب، ومنع المدير الفنى الزيارات، سواء من المسؤولين باتحاد الكرة أو أسر اللاعبين.

كان اللاعبون انتظموا في معسكر الفريق بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة والذى سيتواجد به خلال أيام البطولة، بعدما حصلوا على راحة لمدة 12 ساعة عقب أداء مباراة غينيا.