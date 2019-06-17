شكرا لقرائتكم أجيري: مباراة مصر وغينيا قوية جدا .. وراضٍ عن أداء الهجوم والدفاع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مباراة اليوم أمام غينيا تجربة قوية جدا وأنه يعشق الكرة الهجومية وراض عن الأداء فى الهجوم والدفاع .
وأضاف أجيرى خلال تصريحات صحفية عقب اللقاء، أنه وضع يده على التشكيل الأساسى لمنتخب مصر فى بطولة الأمم الأفريقية بنسبة كبيرة خلال المباراة الإفتتاحية أمام زيمبابوى الجمعة القادمة، موضحا أن محمد صلاح لاعب كبير ويصنع الفارق فى أى وقت.
وحقق منتخب مصر فوز هام على منتخب غينيا 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى البروفة الثانية والأخيرة للفراعنة فى إطار لإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمواجهة مصر لمنتخب زيمبابوي.
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