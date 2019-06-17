شكرا لقرائتكم يوسف أوباما بالجلباب فى السعودية لأداء مناسك العمرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر يوسف أوباما مهاجم الزمالك مرتديا الجلباب فى رحلته بالسعودية، حيث يتواجد اللاعب من أجل أداء مناسك العمرة مستغلاً الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبى الفريق الأبيض بعد نهاية مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدورى.

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ويستأنف الزمالك استعداداته غدا بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الأبيض عقب مباراة حرس الحدود حيث يتبقى للفريق 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.