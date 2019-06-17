شكرا لقرائتكم تعرف على تقييم مستشار أجيري للمنتخب الوطني بعد مبارة غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ميشيل سلجادو المستشار الفنى لخافير اجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مستوى الفراعنة يتحسن تدريجيا، موضحا أنه راض عن مستوى الفراعنة أمام غينيا اليوم.
تابع سلجادو فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن مشاركة العناصر الأساسية تزيد من قوة المنتخب، خاصة محمد صلاح الذى يمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر، موضحا أن منتخب مصر سيمشى تدريجيا فى مشوار التتويج ببطولة أمم افريقيا.
وحقق منتخب مصر فوز هام على منتخب غينيا 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى البروفة الثانية والأخيرة للفراعنة فى إطار لإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمواجهة مصر لمنتخب زيمبابوي.
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