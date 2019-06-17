شكرا لقرائتكم تعين عبد الحميد بسيوني رسميا في الجهاز الفني للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كما انفرد الخليج 365 من قبل بخبر تعين عبد الحميد بسيوني فى الجهاز الفني لنادي الزمالك، أخطر مسئولو الزمالك، عبد الحميد بسيوني نجم الفريق السابق، بقرار تعيينه رسمياً بالجهاز الفني لخالد جلال في منصب المدرب العام بدلاً من نبيل محمود الذي وجه النادي الشكر له اليوم.

وكان مسؤولو الزمالك قرروا توجيه الشكر للمدرب العام السابق وتم تعيينه كمديراً لقاطع الناشئين، بعد رحيله عن الجهاز الفني للفريق الأول ومن المقرر أن يتواجد عبد الحميد بسيوني في تدريب الزمالك غداً الأثنين، الذي سيقام عصراً على ملعب النادي.

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ويستأنف الزمالك تدريباته غداً بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري، استغلالا لتوقف المسابقات المحلية وكان خالد جلال تولى تدريب الزمالك عقب رحيل السويسري كريستان جروس بعد التعادل مع الإنتاج الحربي في الدورى.

ويستعد الزمالك خلال الفترة الجارية لمواجهة الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.