شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يرفض منصب مدير الكرة في الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى، منصب مدير الكرة بجهازه الفنى فى الموسم المقبل حفاظا على التركيز ، خاصة وأنه لا يحبز هذا المنصب فى كافة الفرق التى قادها .

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ويبحث طلعت يوسف عن تشكيل جهازه المعاون الذى سيساعده بالفريق خلال الفترة المقبلة ، فى ظل المنافسة الصعبة التى من المتوقع أن يشهدها الدورى فى الموسم الجديد .

وقد اكد طلعت يوسف لرئيس النادى محمد مصيلحى عدم حاجته لمنصب مدير الكرة ، مؤكدا أنه يفضل أن تكون اللوائح الإدارية فى يده للقبض على مقاليد الامور داخل الفريق ، ويستطيع أن يقوم بوضع لائحة من المكافآت والجزاءات على اللاعبين خلال الموسم .