شكرا لقرائتكم هانى رمزى : حزين لأخطاء لاعبى المنتخب المتكررة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر هانى رمزى مدرب مساعد منتخب مصر، عن رضاه عن أداء الفراعنة فى مباراة اليوم أمام غينيا والتى انتهت بفوز مصر 3-1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم افريقيا 2019.

قال رمزى لـ"تايم سبورت" إن الأخطاء المتكررة هى أكثر ما يحزن الجهاز الفنى لمنتخب مصر، رغم أنه يعمل على علاجها باستمرار، موضحا أن المباراة كشفت عن أخطاء سيتم علاجها قبل أمم افريقيا.

تابع مدرب المنتخب أن هناك حالة من الاجهاد تضرب لاعبى المنتخب، لكن فى نفس الوقت يجب عدم تكرار الأخطاء لأن منتخب مصر فريق كبير ومرشح لحصد اللقب، مشددا على أن جهاز المنتخب حسم التشكيل الأساسى الذى سيخوض به أمم افريقيا.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب فى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل أمم افريقيا 2019.