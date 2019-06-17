شكرا لقرائتكم المعلم حسن شحاتة : دونجا يطيح بالننى من تشكيل أفريقيا وهذا هو حارس المرمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المعلم حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب إنه من المتوقع تواجد أحمد نبيل دونجا فى التشكيلة الأساسية للفراعنة خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية، المقرر اقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري الى 18 يوليو المقبل، وذلك على حساب نجم أرسنال محمد النني.

أكد حسن شحاتة فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن تشكيل منتخب مصر فى "الكان" - بحسب وجهة نظره- سيكون محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع أحمد المحمدي وباهر المحمدي وأحمد حجازي وعمر جابر ظهير أيسر، وفى الوسط نبيل دونجا وطارق حامد وعبد الله السعيد وتريزيجيه ، على أن يقود الهجوم محمد صلاح ومروان محسن.