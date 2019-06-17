شكرا لقرائتكم حازم إمام يوجه رسالة لـ "تريزيجيه" بعد مباراة مصر وغينيا .. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حازم إمام نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة الى اللاعب محمود تريزيجيه عقب المباراة الودية التى جمعت الفراعنة و غينيا ضمن أستعدادات الأخيرة لبطولة الأمم الأفريقية قائلا " ناقصك اللمسة الأخيرة " .

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وأضاف حازم أمام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت أن محمود تريزيجيه لديه مهارات عالية و سرعة لابد من التركيز على إنهاء الكرة بشكل جيد بعد إهدار الكثير من فرص التهديف خلال مباراة اليوم .

كان المنتخب الوطنى قد حقق فوزا هام على منتخب غينيا 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى البروفة الثانية والأخيرة للفراعنة فى إطار لإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمواجهة مصر لمنتخب زيمبابوي.