شكرا لقرائتكم الأندية السعودية تقدم 17 لاعباً في كأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد 17 لاعبا يحترفون في 11 ناديا سعوديا، لخوض منافسات كأس أفريقيا 2019 المقامة في مصر والتي تبدأ يوم الجمعة المقبل. \

وتتجه النسبة الأكبر من الأفرقة المشاركين في كأس إفريقيا إلى المنتخب المغربي، حيث يمثلهم 4 لاعبين، وهم مبارك بوصوفه لاعب الشباب، والذي يبلغ 34 عاما، ومعه مدافع الاتحاد، مروان داكوستا ولاعب الوسط كريم الأحمدي، وأخيرا نجم فريق النصر نور الدين أمرابط، والذي احتفل ببطولة الدوري السعودي مع فريقه.

وبعدد 3 لاعبين، تحتل منتخبات الجزائر وتونس وبوروندي المرتبة الثانية لكل فريق، حيث استدعى مدرب الجزائر جمال بلماضي الحارسين رايس مبولحي من فريق الاتفاق، ومن الرائد عز الدين دوخه، وضم معهما قلب دفاع الشباب جمال بلعمري.

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ومن تونس، فيتقدمهم حارس الشباب فاروق بن مصطفى، ومعه رامي البدوي من الفيحاء، واللاعب الجديد في صفوف الاتفاق أسامه الحدادي، والذي وقع نهاية مايو الماضي.

وضمت تشكيلة بوروندي كل من سيدريك أميسي بطل كأس الملك مع فريقه التعاون، وزميليه من دوري الدرجة الأولى سليمان نديكيمانا الصاعد مع العدالة إلى دوري الكبار، وشاسيري تاهيمانا لاعب المجزل.

وسيكون النيجيري أحمد موسى، أغلى لاعب في الدوري السعودي، مهاجم النصر، سيكون ضمن تشكيلة منتخب نيجيريا.

وسيلعب لمدغشقر كارلوس أندريا، المحترف في العدالة، وحارس الأنصار لي ماتامبي من الكونغو الديموقراطية كما تشهد قائمة موريتانيا تواجد المحترف في صفوف هجر الحسن ديوب.