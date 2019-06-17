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نتيجة مباراة قطر وباراجواي اليوم الأحد 16-6-2019 في مجموعات كأس كوبا أمريكا

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نتيجة مباراة قطر وباراجواي بتاريخ 16-6-2019 في كأس كوبا أمريكا والتي قامت على ملعب ماراكانا البرازيلي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يسعى المنتخب القطري إلى تحقيق أفضل أداء من خلال مشاركته في تلك البطولة لأول مرة، يأتي ذلك استعداداً لبطولة كأس العالم المقرر أن يستضيفها، ويظهر ذلك واضحًا من خلال أسلوب لعبه وسيطرته بنسبة كبيرة على المرة في أرضية الملعب.

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نتيجة مباراة قطر وباراجواي

نتيجة مباراة قطر وباراجواي

قطر باراجواي
2 2
المعز علي – بوعلام خوخي أوسكار كاردوزو – ديرليس غونزاليز

نتيجة مباراة قطر وباراجواي

نتيجة مباراة قطر وباراجواي

الجدير بالذكر أن مباراة قطر وباراجواي بدأت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية ، وسط تشجيع وحماس كبير من جانب المشجعين لكلا الفريقين الذين قدما أداءً رائعًا ومميزاً لإسعاد الجماهير الخاصة بكل منهما.

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