نتيجة مباراة قطر وباراجواي اليوم في الجولة الأولي بكوبا أمريكا 2019 | نتيجة مبارة قطر اليوم

نتيجة مباراة قطر وباراجواي اليوم، حيث تقام مباراة قطر وباراجواي مباشرة في بطولة كوبا أمريكا 2019 تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط متابعة عربية كبيرة في ظل مشاركة منتخب قطر في البطولة لأول مرة، ويقع المنتخب القطري في المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من كولومبيا وباراجواي والأرجنتين، كما ستكون مباراة باراجواي ضد قطر اليوم منقولة من خلال قناة بي أن ماكس، ويطمح المنتخب القطري لتقديم مستوي جيد خلال هذه البطولة، وهو الفريق الذي يمثل العرب.

نتيجة مباراة قطر وباراجواي

قطر 2 باراجواي 2

بداية أحداث الشوط الأول الآن وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

الهدف الأول لصالح بارجواي في الدقيقة 4 من زمن المباراة من ركلة جزاء.

اقتربنا من نهاية الشوط الأول، ومازالت النتيجة 1-0 لصالح منتخب باراجواي.

الشوط الأول ينتهي بتفوق منتخب باراجواي على منتخب قطر بهدف دون رد.

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بداية الشوط الثاني.

الهدف الثاني لباراجواي في الدقيقة 56، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح منتخب باراجواي.

المعز علي يقلص الفارق في الدقيقة 68 من زمن المباراة، وتصبح نتيجة مباراة قطر وباراجواي حتى الآن هي 2-1.

بوعلام خوخي يتعادل منتخب قطر في الدقيقة 77، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة قطر وباراجواي هي التعادل بهدفين لكل فريق.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.