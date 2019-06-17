نتيجة مباراة بارجواي وقطر اليوم الأحد 16-6-2019 في الجولة الأولي بدور المجموعات بكوبا أمريكا 2019

نتيجة مباراة باراجواي وقطر، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب “ماراكانا “، حيث اللقاء الذي يجمع بين باراجواي وقطر في ظل المشاركة الأولي لفرق من خارج القارة ضمن بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث يقع المنتخب القطري في المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من كولومبيا وباراجواي والأرجنتين، ومن المقرر أن تنطلق مباراة قطر ضد بارجواي اليوم الأحد الموافق 16-6-2019 ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بكوبا أمريكا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب قطر.

وستكون مباراة باراجواي ضد قطر مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي والثانية، كما سيكون هناك تغطية خاصة للمباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم العالم.

نتيجة مباراة باراجواي وقطر اليوم

باراجواي قطر 2 2

بداية الشوط الاول من مباراة قطر اليوم مباشرة في الجولة الأولي بكوبا أمريكا.

الهدف الأول لصالح بارجواي في الدقيقة 4 من زمن المباراة من ركلة جزاء.

نهاية الشوط الاول بتفوق باراجواي بهدف دون رد.

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بداية الشوط الثاني.

الهدف الثاني لباراجواي في الدقيقة 56، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح منتخب باراجواي.

المعز علي يقلص الفارق في الدقيقة 68 من زمن المباراة، وتصبح نتيجة مباراة قطر وباراجواي حتى الآن هي 2-1.

بوعلام خوخي يتعادل منتخب قطر في الدقيقة 77، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة قطر وباراجواي هي التعادل بهدفين لكل فريق.

نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.